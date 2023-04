Beim Frühjahrsputz am 22. April von 14 bis 17 Uhr hofft Marc Dobkowitz auf tatkräftige Unterstützung. Der Vorsitzende des Fördervereins Dorfmuseum Schönwalde verspricht Spaß bei der Arbeit. Foto: oha up-down up-down Schnacken beim putzen Großer Frühjahrsputz Dorf- und Schulmuseum Schönwalde Von oha | 19.04.2023, 15:28 Uhr

In früheren Jahren mehr als heute war das Frühjahr auch immer Startschuss für das große Reinemachen in Haus und Hof. Auch im Dorf- und Schulmuseum Schönwalde soll es am 22. April dem Staub und Dreck an den Kragen gehen.