Großeinsatz bei Silo-Brand in Burg Explosionsgefahr gebannt: Eutiner Feuerwehr half auf Fehmarn Von Constanze Emde | 10.06.2022, 14:11 Uhr

Großeinsatz dauert fast 24 Stunden: 80 Tonnen Raps brannten in einem Silo am Hafen in Burgstaaken auf Fehmarn. Der Löschzug Gefahrgut aus Eutin war bis in den frühen Freitagmorgen vor Ort und kontrollierte die gefährliche Gasentwicklung. Die Menschen können zurück in ihre Betriebe und Ferienwohnungen. Was nun vor Ort passiert.