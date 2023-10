Mit Dacia gegen Chausseebaum Groß Meinsdorf: 65-Jährige wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt Von Michael Kuhr | 11.10.2023, 15:38 Uhr Bai einem schweren Unfall wurde in der Eutiner Straße in Groß Meinsdorf eine 65-jährige Frau schwer verletzt. Foto: oha up-down up-down

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Eutiner Landstraße in Groß Meinsdorf wurde am Dienstag eine 65-jährige Frau schwer verletzt. Die Ostholsteinerin war Beifahrerin in einem Dacia, der von einem 61-jährige Mann gelenkt wurde. Wie es zu dem Unfall kam.