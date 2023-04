Das Carport und die Autos brannten in Grömitz. Foto: Arne Jappe up-down up-down Feuer mitten in der Nacht In Grömitzer Sackgasse: Dritter Carportbrand binnen vier Wochen Von Arne Jappe | 20.04.2023, 07:29 Uhr

Es ist das dritte Feuer in nur vier Wochen im Gärtnerstieg in Grömitz. In der vergangenen Nacht nun mit verheerenden Folgen. Ein Wohnwagen und zwei Pkw brannten unter einem Carport. Die Polizei ermittelt.