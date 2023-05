Lena Sonntag ist zuständig für Popularmusik beim Kirchenkreis Ostholstein. Foto: Dirk Tostmann/hfr up-down up-down Konzerte auch in Malente und Süsel Gottesdienstformat „Pop und Gott“ geht jetzt in die zweite Runde Von oha/mik | 26.05.2023, 11:03 Uhr

„Segel setzen – Unterwegs mit Rückenwind“ ist das Motto eines Gottesdienstformates, das in diesem Jahr in Malente, Süsel, Altenkrempe und Pelzerhaken angeboten wird. Dafür steht Lena Sonntag. Start ist Pfingst-Sonntag. Wie sie die Menschen in die Kirchen holen möchte.