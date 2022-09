Neben vielen Städten im Norden waren Aktivisten auch in Eutin angetreten, um mit einer Fahrraddemo öffentlich ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen. Doch es beteiligten weniger Menschen als von den Veranstaltern erwartet. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Globaler Klimastreik Eutin: Weniger Teilnehmer als angemeldet radeln mit bei Fahrraddemo Von Alexander Steenbeck | 23.09.2022, 16:30 Uhr

Eutiner Ortsgruppe von „Parents for Future“ will Zeichen gegen den Klimawandel setzen – doch weniger Menschen als zuvor beteiligten sich an der Protest-Rundfahrt.