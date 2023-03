Ob im Internet oder direkt vor Ort, wie hier in Eutin: Hundebesitzer warnen andere vor möglichen Giftködern. Foto: Constanze Emde up-down up-down Ostholsteiner warnen sich im Netz Giftköder gefunden: Hundebesitzer aufgepasst Von Constanze Emde | 05.03.2023, 16:30 Uhr

Flüssiges Rattengift, Rasierklingen in Leberwurst oder Schneckenkorn in Schinkenpäckchen. Hundehasser sind erfinderisch, wenn sie Köder basteln und auslegen – jüngst in Ratekau. Doch das ist kein Einzelfall. Hundebesitzer warnen sich im Netz.