Foto: Constanze Emde 4. Advent Geschenkesonntag und Weihnachtsparade - das ist los in Eutin Von Claudia Resthöft | 17.12.2022, 13:49 Uhr

Ein letztes Mal über den Weihnachtsmarkt schlendern, die restlichen fehlenden Geschenke besorgen und vielleicht sogar dem Weihnachtsmann einen geheimen Wunsch zuflüstern – all das geht am 4. Adventswochenende in Eutin.