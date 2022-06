Das historische Bahnhofsgebäude der Stadt Eutin soll saniert werden. Nach einer ersten Version soll nun eine kostengünstigere Alternative vorgestellt werden. FOTO: Constanze Emde Tourist-Info und Wellcome-Center Geld- und Bahnproblem: Wie und wann wird Eutins Bahnhof saniert? Von Constanze Emde | 13.06.2022, 08:00 Uhr

Fast zehn Jahre sind nach Kauf des Eutiner Bahnhofsgebäudes vergangen und viel mehr als einen Farbanstrich hat das Haus nicht gesehen. Dabei liegen längst Pläne in der Schublade, wie die Eutin Tourismus GmbH nach Plöner Vorbild den Gast willkommen heißen könnte. Warum es nicht nur am Geld liegt, sondern auch an Verträgen mit der Bahn.