Steht das Lichterevent auf der Kippe? Wegen Corona wurde es schon einmal verschoben, nun ist fraglich, ob sich das Eutin überhaupt noch leisten kann und will. FOTO: Eutin Tourismus GmbH up-down up-down Krisenstab in Eutin gegründet Dunkles Rathaus, kältere Büros und auch keine Lichterstadt? Wie Eutin Energie einsparen will Von Constanze Emde | 18.08.2022, 14:00 Uhr

Die aktuelle Gasmangellage hat in Eutin den „Klimakrisenstab“ auf den Plan gerufen: Wie und wo kann die Stadt Eutin in eigenen Gebäuden Energie sparen? Und will sich Eutin noch die Lichterstadt leisten?