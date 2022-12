Im Motorraum vom Linienbus brach das Feuer aus. Die Feuerwehr löschte es. Foto: Arne Jappe (arj) up-down up-down Grosseinsatz in Oldenburg Frisch aus der Werkstatt: Motorraum von Linienbus fängt Feuer Von Arne Jappe | 30.12.2022, 20:27 Uhr

Schrecksekunde am späten Freitagnachmittag für einen Busfahrer in der Kieler Chaussee in Oldenburg. Plötzlich qualmte es aus dem Motorraum. Laut Feuerwehr kam der Bus gerade aus der Werkstatt.