Friederike Biedermann und Florin May überzeugten die Jury am meisten und gewannen den schulinternen Debattierwettbewerb. Foto: Maxim Budagyan/hfr up-down up-down Diskussion am Weber-Gymnasium Eutin Friederike Biedermann und Florin May hatte die besten Argumente Von Maxim Budagyan, Klasse 10a | 05.02.2023, 09:30 Uhr

Politiker aufgepasst: Am Eutiner Weber-Gymnasium wächst guter Nachwuchs heran! Friederike Biedermann und Florin May haben sich in einem Debattier-Wettbewerb als beste Teilnehmer gezeigt. diesmal ging es noch um die Einführung einer Kleiderordnung und eines Sozialen Pflichtjahres.