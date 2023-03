Es war die erste Klima-Demo nach der Corona-Zwangspause: 130 Menschen, darunter Schüler und Erwachsene, waren an die Stadtbucht gekommen. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Globaler Klimastreik 2023 Fridays for Future: Das sagt Eutins Bürgermeister zu den Forderungen Von Claudia Resthöft | 03.03.2023, 13:41 Uhr

Die Corona-Zwangspause konnte ihnen nichts anhaben: In Eutin beteiligten sich am Freitag rund 150 Menschen am Klimastreik. Welche Forderungen sie an den Kreis und die Stadt haben und wie Eutins Grüner Bürgermeister Sven Radestock reagierte.