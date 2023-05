Es fielen Schüsse in Oldenburg in Holstein. Die Lage war zunächst unklar. Auch der Rettungsdienst rückte deshalb mit einem Großaufgebot an. Foto: Arne Jappe (arj) up-down up-down Gewalttat auf offener Straße Mann erschießt Frau in Oldenburg – und danach sich selbst Von Arne Jappe | 13.05.2023, 07:41 Uhr | Update vor 10 Min.

Schock in Oldenburg in Holstein: Eine Frau ist am Freitagabend auf offener Straße getötet worden. Der mutmaßliche Tatverdächtige flüchtete danach in ein Haus. Darin fand die Polizei später eine zweite Leiche.