Stefan Dockwarder ist der Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Großer Plöner See. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Amt Großer Plöner See schlägt Alarm Die Aufnahme von Flüchtlingen wird für Kommunen zur Belastung Von Michael Kuhr | 30.09.2022, 11:20 Uhr

Konflikte in der Welt rücken Deutschland in den Mittelpunkt: als Einreiseland für politisches Asyl suchende Flüchtlinge. „Wir schaffen das“, sagte Angela Merkel schon 2015 mit Blick auf die Flüchtlingsströme aus Afrika. Heute sind die Kommunen völlig mit der Aufnahme von Flüchtlingen – diesmal allerdings aus der Ukraine – überfordert. Beispiel liefert das Amt Großer Plöner See.