Erste Entscheidungen gefallen „Flohkiste“: Was tut sich in Kasseedorfs kommunalem Kindergarten? Von Marc Dobkowitz | 01.10.2023, 14:17 Uhr Noch immer bezeichnet Kasseedorfs Bürgermeister Mario Bielarz die Personalsituation im gemeindeeigenen Kindergarten „Flohkiste“ als angespannt. Doch es scheint Bewegung auch in diese Sache zu kommen. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down

Der Kindergarten „Flohkiste“ in Trägerschaft der Gemeinde Kasseedorf war zur Kommunalwahl ein heißes Eisen. Nun sind einige Entscheidungen gefallen. Was sich ändert und was noch dauert.