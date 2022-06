Der Spezialhubschrauber der Johanniter Unfallhilfe ist eine fliegende Intensivstation. Er holte in der Nacht zu Mittwoch einen offenbar schwer erkrankten Patienten aus Eutin ab. FOTO: Michael Kuhr Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Eutin Fliegende Intensivstation landet in der Nacht auf Hubertushöh Von Michael Kuhr | 22.06.2022, 01:18 Uhr

Manche Patienten sind so schwer erkrankt, dass sie die gesamte Technik der modernen Medizin herausfordern. Dafür landete in der Nacht zu Mittwoch ein Spezialhubschrauber der Johanniter Unfallhilfe. Die fliegende Intensivstation holte gegen Mitternacht einen Patienten ab und flog ihn in eine Spezialklinik.