Quereinsteiger sind jetzt willkommen Finanzamt Ostholstein startet mit 13 Studien- und Ausbildungsplätzen Von Michael Kuhr | 24.08.2023, 13:00 Uhr Begrüßten die neuen Auszubildenden des Finanzamtes Ostholstein: (von links) Nicole Kröger (stellvertretende Amtsleitung), die Steueranwärter Jördis Klahn, Jette Gradert, Joona Maxe, Simone Hoffmann, Maurice Wagner, Tabea Haars, Lena-Marie Wenn sowie die Sachgebietsleitung für die Ausbildung, Britta-Christin Mittelstädt. Foto: oha up-down up-down

Das Finanzamt Ostholstein erweist sich auch in diesem Jahr wieder als ein verlässlicher Partner in der Ausbildung junger Menschen. Doch auch in der Finanzverwaltung macht sich offensichtlich Personalmangel breit. Jetzt sind sogar Quereinsteiger in der Finanzverwaltung willkommen.