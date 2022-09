Info-Veranstaltungen für die Grundsteuer-Erklärung bieten die Finanzämter an. Symbolfoto: Ralf Badenschier up-down up-down Ostholstein und Plön Finanzämter erklären: Diese Angaben zur Grundsteuer werden erwartet Von Achim Krauskopf | 19.09.2022, 11:15 Uhr

In Oldenburg in Holstein und in Plön stehen Experten der Finanzverwaltung bei „Infoveranstaltungen zur Grundsteuer in Ihrer Region“ bereit