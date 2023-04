Es dürfte das letzte Feuerwerk auf Gut Rothensande gewesen sein, denn die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Ostholstein geht gegen eine Genehmigung der Gemeinde Malente vor, „um künftige Feuerwerke in dieser Lage klarstellend zu untersagen“. Symbolfoto: Klaus Plath up-down up-down Landschaftsschutzgebiet Malente Ärger nach Hochzeitsfeier: Hat Feuerwerk auf Gut Immenhof brütende Seeadler vertrieben? Von Michael Kuhr | 19.04.2023, 11:02 Uhr

Es soll eine große Hochzeit auf Gut Immenhof in Malente gewesen sein. Sie lockte offenbar hunderte von Schaulustigen zu einem ebenso großen Brillantfeuerwerk an. Doch jetzt gibt es Ärger. Durfte die Gemeinde Malente das Spektakel im Landschaftsschutzgebiet in der Brut- und Setzzeit genehmigen?