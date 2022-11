Die Feuerwehr musste am Sonntagmorgen einen brennenden Komposthaufen auf einem Recyclinghof löschen. Foto: Arne Jappe (arj) up-down up-down Erneuter Feuerwehreinsatz in Lensahn Lensahn: Komposthaufen auf Recyclinghof brennt Von Arne Jappe | 13.11.2022, 11:30 Uhr

Schon wieder Feuer auf einem Recyclinghof in Lensahn. Bereits zum dritten Mal in drei Wochen muss die Feuerwehr Lensahn ein Feuer in einem Komposthaufen löschen. Der Einsatz dauert an.