Wer diese Quallen zu spät sieht und ihre Tentakeln berührt, muss wissen, was gegen den brennenden Schmerz hilft. Foto: Thomas Müller up-down up-down DLRG gibt Tipps zur Behandlung Feuerquallen in der Lübecker Bucht: 40 Verletzte am Wochenende Von Constanze Emde / dpa | 17.07.2023, 16:42 Uhr

Der Ostwind treibt die Quallen in die Lübecker Bucht: Wer sich bei heißen Temperaturen abkühlen wollte, hatte in Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Niendorf ein Problem. Zahlreiche verletzte behandelten die Rettungsschwimmer der DLRG. Sie geben Tipps, was gegen Brennen hilft.