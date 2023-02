Am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem vermeintlichen Zimmerbrand alarmiert. In der Küche der älteren Bewohnerin brannte ein Kunststofftopf auf einem Herd. Foto: Arne Jappe (arj) up-down up-down Kreis Ostholstein Feuer in der Küche: Feuerwehr rettet Bewohnerin in Oldenburg Von Arne Jappe | 20.02.2023, 20:37 Uhr

Am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand alarmiert. In der Küche einer älteren Bewohnerin brannte ein Kunststofftopf auf einem Herd. Die Feuerwehr konnte die Frau in Sicherheit bringen.