Für sie kommt Gewalt nicht in die Tüte (von links): Randi Wirth, Ruth Taschendorf, Marie Podewski, Anna-Theresa Boos, Gabriele Pfingsten und Sybille Rodowski. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Thema „Femizid“ am Rande des Eutiner Wochenmarktes Gewalt kommt bei diesen starken Frauen auf keinen Fall in die Tüte Von Michael Kuhr | 26.11.2022, 13:19 Uhr

Das Thema „Gewalt gegen Frauen“ macht leider auch in unserer Region nicht Halt. An den Internationalen Tag der Frauen mit dem Schwerpunkt „Femizid“ erinnerten am Samstag sechs engagierte Frauen am Rande des Eutiner Wochenmarktes: Gewalt kommt ihnen nicht in die Tüte.