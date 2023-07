63 Unterzeichner: Vom Bauernpräsidenten über den Tourismuschef bis hin zum Campingplatzbesitzer machen Betroffene in der Region mit einem Offenen Brief ihrem Unmut über die Nationalpark-Pläne Luft. Foto: sh:z up-down up-down Protest gegen Nationalpark Ostsee Sorge vor Nullnutzung und Verboten: Offener Brief an Umweltminister Goldschmidt Von Alexander Steenbeck | 08.07.2023, 06:30 Uhr

Schulterschluss von Tourismus, Wassersport, Fischerei und Landwirtschaft aus Ostholstein und insbesondere der Region rund um Fehmarn: Was Betroffene in dem Brief an den Nationalpark-Plänen kritisieren und sie von der Landespolitik fordern.