Der geschäftsführende Vorstand der FDP in Ostholstein: (von links) Dr. Joachim Rinke, Tobias Prangel, Tobias Maack, Anna-Lena Pahl, Björn Dencker und Antje Dencker Foto: FDP/hfr Vorgänger Jörg Hansen trat nicht wieder an Tobias Maack aus Ahrensbök neuer Kreisvorsitzender der FDP Von Michael Kuhr | 29.09.2022, 18:46 Uhr

In Vorbereitung auf die kommenden Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein hat die Mitgliederversammlung des FDP Kreisverbandes in Lensahn eine neue Führungsriege gewählt. Und es gibt einen neuen Kreisvorsitzenden als Nachfolger des nicht wieder kandidierenden Jörg Hansen.