Die ehrenamtliche Steuerungsgruppe Fairtrade hat die Bewerbungsphase Neustadts auf dem Weg zur Fairtrade-Stadt begleitet, Foto: Reimo Schaaf/hfr up-down up-down Eutin, Stockelsdorf, Fehmarn und Oldenburg schon dabei Fairtrade: Neustadt stellt sich den globalen Herausforderungen Von oha | 06.06.2023, 08:00 Uhr

Nach über einem Jahr in der Bewerbungsphase war es jetzt endlich so weit: im Rahmen einer kleinen Auszeichnungsfeier wurde der Stadt Neustadt in Holstein die Urkunde zur Fairtrade Stadt verliehen.