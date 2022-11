Die Polizei beschäftigte sich am Montagabend mit einem Unfall auf der A1 in Höhe des Rastplatzes Neustädter Bucht. Foto: Daniel Karmann up-down up-down Fahrzeug wurde in Schräglage eingeklemmt Junge Lübeckerin mit Auto auf A1 zwischen zwei Leitplanken geraten Von Michael Kuhr | 15.11.2022, 12:39 Uhr

Offensichtlich überfordert war eine 29-jährige Autofahrerin. Sie fuhr am Montagabend auf der Baustellung im Zuge der Autobahn A1 in Höhe des Ratsplatzes Neustädter Bucht in eine Baustelle. Sie musste eingeklemmt aus ihren Auo befreit werden. Und dann kam auch noch die Umweltbehörde.