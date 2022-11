Wer mit dem Bus in Ostholstein unterwegs ist, muss sich auf Veränderungen einstellen. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Autokraft und Rohde Fahrplanwechsel: Bus-Linien in Ostholstein erhalten neue Nummern Von Alexander Steenbeck | 30.11.2022, 16:49 Uhr

Die Buslinien in Ostholstein erhalten dreistellige Nummern. Der Kreis gibt Einblick in die neuen Fahrpläne – alle Veränderungen in der Übersicht.