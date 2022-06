FOTO: Constanze Emde up-down up-down In einer Feierstunde mit Wegbegleitern aus Kommunalpolitik, Unternehmen, Verwaltung und Feuerwehr verabschiedete Bürgervorsteher Dieter Holst (rechts) Bürgermeister Carsten Behnk offiziell. Seine Frau Marina und seine Tochter Jasmin freuen sich auf die gemeinsame Zeit. Bürgermeisterwahl Eutin 2022 Eutins Bürgermeister Carsten Behnk verabschiedet sich – vorerst Von Constanze Emde | 23.06.2022, 12:16 Uhr

Sechs Jahre war Carsten Behnk an der Spitze der Eutiner Verwaltung und führte als Bürgermeister die Geschicke der Kreisstadt. Was er in seiner Amtszeit bewegt hat und warum er beim Abschied offen lässt, ob er noch mal antritt.