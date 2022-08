Mit Schildern an Laternen werden Hundebesitzer vor giftigen Wurststückchen gewarnt, die im Dosenredder liegen sollen. FOTO: Constanze Emde up-down up-down Ostholstein Eutinerin warnt Hundebesitzer vor Giftködern im Dosenredder Von Constanze Emde | 01.08.2022, 19:30 Uhr

Rasierklingen oder Glasscherben in Würstchen gesteckt, Schneckenkorn gestreut oder giftige Wurst im Brötchen am Wegesrand: Giftköder für Hunde können vielfältig aussehen und großen Schaden anrichten. Aktuell wird gleich an zwei Stellen in Eutin gewarnt.