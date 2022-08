FOTO: oha Aktion am 11. August in Eutin Eutiner Tourist GmbH verkauft ausgediente Hinweisschilder Von oha/mik | 06.08.2022, 15:13 Uhr

Teile der alten touristischen Beschilderung Eutins können am kommenden Donnerstag (11. August) in einer zweiten Verkaufsaktion erworben werden. Der Verkauf findet von 15 bis 17 Uhr im Hinterhof des ehemaligen Katasteramtes der Carl-Maria-von-Weber-Straße 20 in Eutin statt.