Tafelvorsitzende Monika Gertenbach lädt stellvertretend für alle Tafelmitglieder und Helfer die Eutiner am Gründungstag der Eutiner Tafel ein, inmitten auf dem sanierten Marktplatz an der Tafel für die Tafel Platz zu nehmen und ein Zeichen für Mitmenschlichkeit zu setzen. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Wegen Corona wird Jubiläum nachgeholt Eutiner Tafel lädt alle ein zum Geburtstagfeiern auf dem Markt Von Constanze Emde | 28.05.2023, 07:51 Uhr

Gut 1000 Kunden versorgen Helfer der Eutiner Tafel 27 Jahre nach deren Gründung in der Kreisstadt. Zum Gründungstag am 30.Mai soll nun gemeinsam mit allen Eutinern in der Mitte der Gesellschaft gefeiert und ein Zeichen der Mitmenschlichkeit gesetzt werden.