Das Kavalierhaus in Eutin zählt aus Sicht der Denkmalpflege zu den wertvollsten klassizistischen Gebäuden der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Schleswig-Holstein. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Eutiner Landesbibliothek Kavalierhaus: Sanierung von Fassade und Fenster nach historischem Vorbild schreitet voran Von Alexander Steenbeck | 23.12.2022, 11:51 Uhr

Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes am Schlossplatz, in dem die Eutiner Landesbibliothek residiert, geht auf die Zielgerade. Was bislang erreicht wurde und was noch ansteht.