Mal gefühlvoll, mal rockig: Insgesamt 80 Musiker der Kammerphilharmonie Lübeck spielen Welthits wie Bridge over troubled water, Stairway to heaven, Dancing Queen oder Bohemian Rhapsody. FOTO: Constanze Emde up-down up-down Eutiner Festspiele 2022 Orchester spielt Welthits von Queen, Abba, Stones und Beatles in Eutin Von Constanze Emde | 23.08.2022, 13:55 Uhr

Pop- und Rockklassiker von Weltklasse-Bands treffen auf Symphonie-Sound: „Orchestra on the rocks“ nennen die Eutiner Festspiele das besondere Konzertformat, das am Freitag auf der Seebühne zu sehen und hören ist.