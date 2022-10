Nicht mal mehr die Hälfte des Stahlgerippes der einstigen Festspiel-Tribüne steht. Während der Abriss nach Plan läuft, wird auf Angebote der Firmen gewartet. Foto: Constanze Emde up-down up-down Eutiner Festspiele 2022 Eutiner Festspiele in Sorge: Bislang kein Angebot für Tribünenbau Von Constanze Emde | 28.10.2022, 06:09 Uhr

Wer kann und will Eutins neue Tribüne bauen? Aktuell offenbar niemand. Festspiele-Geschäftsführer Falk Herzog ist in Sorge wegen der Spielzeit 2024. Eutins Bauamtsleiter Oliver Bauch hingegen bleibt optimistisch. Ob das so bleibt, entscheide sich am 30. November.