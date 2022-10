Marc Ziertmann, Geschäftsführer des Städteverbandes Schleswig-Holstein, kommt mit dem Fahrrad nach Eutin um über die Mobilitätswende zu sprechen. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Mobilitätswende in Eutin Geschäftsführer des Städteverbandes trifft sich mit Vertretern der Stadt Eutin Von Sebastian Kaiser | 13.10.2022, 08:16 Uhr

Es sollen am Ende insgesamt 500 Kilometer werden. Marc Ziertmann, der Geschäftsführer des Städteverbandes Schleswig-Holstein, fährt in seinem Urlaub mit dem Fahrrad durch Schleswig-Holstein und spricht mit Bürgermeistern über ihre Wünsche zur Mobilitätswende. Am Mittwoch war er in Eutin.