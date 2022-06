Sonja Wirges (links) und Stefanie Preuß von der Eutiner Bürgerinitiative „Mehr Raum für Entwicklung“ freuen sich auf die baldige Abgabe der Unterschriften. FOTO: Constanze Emde Neubau Wilhelm-Wisser-Schule Warum die Bürgerinitiative mit Anwalt und Verwaltungsgericht droht Von Constanze Emde | 17.06.2022, 09:17 Uhr

Die Eutiner Bürgerinitiative „Mehr Raum für Entwicklung“ hat ihre Unterschriften zusammen für einen Entscheid über einen Schulneubau an der Blauen Lehmkuhle und will diese bei der Kommunalaufsicht einreichen. Die Gremien der Stadt Eutin treiben unterdes die Planung am Standort voran. Das sorgt für Ärger.