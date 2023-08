Nach dem Stadtfest steht Eutin nun eine weitere Veranstaltung an: Das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ feiert sein 65-jähriges Bestehen und öffnet dazu am Samstag, 26. August, die Tore der Oberst-Herrmann-Kaserne in der Oldenburger Landstraße für Interessierte.

Die Eutiner Aufklärer wollen ihr Jubiläum gemeinsam mit der Bevölkerung feiern. Dazu hatten die Ostholsteiner bereits Gelegenheit, denn am 15. Juni fand bereits ein großer Appell auf dem Eutiner Markt statt.

Nun folgt mit dem Tag der offenen Tür Teil 2 der öffentlichen Jubiläumsfeiern. Zu diesem besonderen Anlass hat das Bataillon ein buntes Programm zusammengestellt. Beteiligt sind nicht nur die Eutiner Soldaten, sondern auch andere Einheiten der Bundeswehr, darunter Sanitäter und Angehörige der Elektronischen Kampfführung aus Stadum.

Aber nicht nur die Bundeswehr präsentiert sich: Polizei, Feuerwehr, die Johanniter-Unfallhilfe geben Einblick in ihre Arbeit, stellen auf dem Kasernen-Gelände Fahrzeuge und Gerät aus. Den musikalischen Rahmen bilden Auftritte des Marinemusikkorps Kiel und Bands aus den Patengemeinden des Aufklärungsbataillons. Zudem werden Künstler der Eutiner Festspiele Kostproben aus ihrem Repertoire bieten.

Programmpunkte im Überblick

Der Tag der offenen Tür startet um 10 Uhr. Kurz nach der Beginn – um 10.15 Uhr – wird Oberstleutnant Dr. Hendrik Hoffmann, Kommandeur des Aufklärungsbataillons 6, seine Eröffnungsrede halten. Um 10.20 Uhr folgt bereits das Marinemusikkorps Kiel.

Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr wird es unterhaltsam, aber auch informativ: Bei der Modenschau der Bundeswehr wird die Bekleidung und Ausrüstung der Soldaten vorgestellt.

Jeweils um 12, 14 und 15.30 Uhr ist die „dynamische Waffenschau“ geplant, finden also Live-Vorführungen der Fahrzeuge und Fähigkeiten des Aufklärungsbataillons statt. „Fennek“, „Luna“ und Co. sind jedoch auch „statisch“ zu bestaunen.

Bevor schließlich der Tag der offenen Tür um 17 Uhr endet, können sich Besucher noch an zahlreichen Infoständen schlau machen, Schlauchbootfahrten mit Pionieren auf dem Großen Eutiner See unternehmen sowie viel Material und Gerät anschauen. Für das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt, teilte das Bataillon mit.

Wichtige Hinweise zu Parken und Kinder

Die Eutiner Aufklärer rechnen mit mehreren tausend Besuchern, zumal so ein Tag der offenen Tür in der Oberst-Herrmann-Kaserne meist nur alle fünf Jahre – zu den Bataillons-Jubiläen – stattfindet. Angesichts des möglichen Besucheransturms wird gebeten, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder in Fahrgemeinschaften anzureisen. Parkmöglichkeiten stehen nur in begrenzter Anzahl auf dem Standortübungsplatz zur Verfügung, hieß es. Der Weg dorthin sei jedoch ausgeschildert.

Und ein weiterer Hinweis für die Besucher betrifft insbesondere Kinder: Wer unter 14 Jahre alt ist, darf den Tag der offenen Tür nur in Begleitung volljähriger Aufsichtspersonen besuchen, teilte das Bataillon weiter mit.