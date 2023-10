Wie weiter mit Neubau der Schulen Eutin: Welche Ziele die Task-Force Schule hat - bleibt Inklusion? Von Constanze Emde | 16.10.2023, 12:14 Uhr Die Idee einer Dorfschule war zu teuer, nun suchen Vertreter von Politik, Verwaltung und Schule nach einer eine günstigeren Lösung. Foto: Architekturbüro Staab / Stadt Eutin up-down up-down

Nach dem Stopp aller Schulbauvorhaben in Eutin, trifft sich ab November die Arbeitsgruppe, eine Task Force, um neue, für Eutin finanzierbare Ideen für den Neubau am Kleinen See zu entwickeln. Ob das bisherige Inklusionskonzept erhalten bleibt und welche Fragen zu klären sind.