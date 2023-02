Mobile Corona-Testzentren, wie dieses vor der Ameos-Klinik in Eutin, werden vielerorts bald der Vergangenheit angehören. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Ende der Corona-Testpflicht Eutin: Was die Schließung der Testzentren für Patienten bedeutet Von Sebastian Kaiser | 22.02.2023, 16:58 Uhr

In vielen Bereichen wird es ab 1. März keine Masken- und Testpflicht mehr geben und auch die Finanzierung der Corona-Teststationen durch den Bund läuft aus. So reagieren die Testzentren in Ostholstein und Plön auf die Änderungen.