Ein etwas anderer Blick in die Peterstraße: In die Räume des Modegeschäfts ist schon ein neuer Mieter eingezogen, im Allwörden-Haus gegenüber haben die Arbeiten im Inneren laut Stadtmanagerin wieder begonnen. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Immobilien und Shoppen im Zentrum Eutins: Diese Geschäfte ziehen in den Leerstand der Fußgängerzone Von Constanze Emde | 08.06.2023, 17:04 Uhr

Eutins Innenstadt wird frisch saniert für Investoren immer interessanter, weiß Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt zu berichten. Was sich in der Peterstraße, am Stadtgraben und in der Königstraße tut und wer sich ansiedeln möchte, aber noch gar keinen Platz gefunden hat.