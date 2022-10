Die Scheiben sind schon eine Weile abgeklebt und Pläne für das einstige Traditionskaufhaus LMK in der Peterstraße gab es binnen der letzten drei Jahre schon viele. Foto: Constanze Emde up-down up-down Neues Kaufhaus in Eutin? Was wird aus LMK? Mit wem Verkaufsverhandlungen laufen Von Constanze Emde | 04.10.2022, 15:33 Uhr

Wird das Traditionskaufhaus Löffler, Menke und Koch (LMK) in Eutin nun abgerissen für neuen Wohnraum oder will Inhaber Menke die Kaufhaustradition weitergeführt wissen und an ein anderes großes Haus verkaufen?