Vielerorts deuten die Plakate der Parteien und Wählergemeinschaften an den Laternen auf die nahende Kommunalwahl am 14. Mai hin, auch in den Straßen und an den Kreuzungen in Eutin. Die Freie Wählergemeinschaft Eutin (unten links in blau-weiß) hat sich ein neues Layout verpasst und hängt ihre frisch gedruckten Plakate in Eutin nach CDU, SPD, Grüne, FDP und Freien Wählern ab dem Wochenende.

Foto: Sebastian Kaiser