Wer kein Anliegen hat, darf nicht in die Schloßstraße und auch nicht durch den Rosengarten fahren. Künftig soll das Schild sichtbarer angebracht und Kübel im Kreuzungsbereich aufgestellt werden. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Vorteil für Radfahrer und Fußgänger Eutin: Was sich im Rosengarten und Weidestraße für Autofahrer ändert Von Constanze Emde | 03.03.2023, 16:55 Uhr

Bürgermeister Sven Radestock war mit einem Expertenteam aus der Verwaltung und der Verkehrsbehörde unterwegs, um zu schauen, was im Verkehr Eutins verbessert werden kann und muss. Worauf Rad- und Autofahrer in der Weidestraße und am Rosengarten achten müssen.