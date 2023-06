Reinhard Sohns verabschiedet sich als Geschäftsführer der Ostholsteiner, aber er engagiert sich vielfältig weiter - und hat Zeit, für Radabenteuer bis in die Alpen. Foto: Constanze Emde up-down up-down Wechsel bei „Die Ostholsteiner“ Reinhard Sohns - ein Leben für die Inklusion in Eutin und Ostholstein Von Constanze Emde | 15.06.2023, 11:56 Uhr

Reinhard Sohns, Geschäftsführer bei „Die Ostholstein“, geht nach 20 Jahren in den Ruhestand: Was bleibt, sind Superlative, die nicht nur für Menschen mit Behinderungen eine Bereicherung sind. Worauf er mit Freude zurückblickt und was er mit Überzeugung weitermachen wird.