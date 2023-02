Weil Lesen bildet: Barbara Kleinmann nimmt mit ihrer Klasse 4d am Zisch-Projekt des Shz-Verlags teil. Täglich lesen die Kinder mindestens die Seite, die eigens mit Nachrichten für sie gemacht wird – und den Rest der Zeitung gibt es mit nach Hause. Foto: Constanze Emde up-down up-down Zisch – Zeitung in der Schule Eutin: Grundschüler lernen mit Ostholsteiner Anzeiger etwas über Tiere Von Constanze Emde | 08.02.2023, 06:00 Uhr

Die Schüler der 4d der Gustav-Peters-Grundschule lesen täglich die aktuellen Nachrichten in ihrer Zeitung. Was ihnen dabei aufgefallen ist und warum ihre Lehrerin das Lesen fördern will.