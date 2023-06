Mit dem Hubwagen fährt Gärtner Peter Hillmann in die Krone der Zieräpfel empor. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Schädlingsbekämpfung am Stadtgrün Eutin: Warum Peter Hillmann alle Bäume der Innenstadt mit der Zahnbürste putzt Von Claudia Resthöft | 14.06.2023, 13:12 Uhr

Was macht der Mann da mit der Zahnbürste in der Hand oben in der Krone der Zieräpfel? Diese Frage stellen sich derzeit viele Passanten in der Eutiner Innenstadt. Der Grund hat weniger mit Karies, sondern vielmehr mit der Blutlaus zu tun.