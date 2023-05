Gutes Wetter, beste Stimmung: Das Bluesfest 2023 war ein Publikumsmagnet. Die Planungen für 2024 laufen bereits. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Kostenlose Konzerte Eutin: Warum das 33. Bluesfest in 2024 noch fraglich ist Von Alexander Steenbeck | 22.05.2023, 09:04 Uhr

Bluesfest-Veranstalter Helge Nickel vom Verein „Baltic Blues“ sagt, wie das 32. Bluesfest in Eutin gelaufen ist, was in 2023 noch geplant ist und welche Hürden es für 2024 gibt.