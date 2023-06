Für den Rosenstadt-Triathlon sind viele Straßen im Stadtgebiet gesperrt, um den Sportlern einen sicheren Wettkampf zu ermöglichen. Umleitungen sind ausgeschildert. Foto: PSV Eutin up-down up-down Großes Sportereignis im Zentrum Eutin: Wann Straßen für Rosenstadt-Triathlon gesperrt werden Von Ostholsteiner Anzeiger | 16.06.2023, 15:56 Uhr

Eutins Innenstadt bis hin zur Tangente wird Sonntag zur Sportarena: Mehr als 600 Sportler gehen beim Rosenstadt-Triathlon am Sonntag an den Start. Bereits am Samstag werden die Straßen dafür gesperrt. Welche Ausweichstrecken es gibt.